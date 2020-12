Basket B, RivieraBanca di scena ad Alba: diretta gratuita sul portale LNPpass

Sport

Rimini

| 16:44 - 04 Dicembre 2020

Il play guardia Eugenio Rivali.

Domenica prima trasferta stagionale per RivieraBanca Basket Rimini (ore 18). Sarà di scena ad Alba. La partita sarà trasmessa gratuitamente sul nuovissimo portale della LNP, chiamato 𝗟𝗡𝗣𝗽𝗮𝘀𝘀, raggiungibile al link https://bit.ly/2JJQB04.

La Lega ha reso gratuito, per questa domenica, il servizio. Inizio collegamento alle 17,50. Sarà possibile vedere il match su Pc, smartphone, tablet, SmartTV.

DAL CAMPO Il play guardia Eugenio Rivali è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti in seguito al problema accusato al polpaccio durante il derby di domenica scorsa contro i Tigers Cesena.

"Eugenio, oltre ad avere un ematoma contusivo, (per un colpo subito precedentemente durante l'allenamento di mercoledì scorso) ha un piccolo stiramento del tibiale posteriore che lo terrà a riposo per qualche giorno escludendolo dalla partita di domenica prossima ad Alba – dice il medico della società dott. Eraldo Berardi - In questo periodo Eugenio verrà trattato dal nostro fisioterapista Diego Bartolini e dal centro Fisiokinetica con le terapie del caso e con l'obiettivo di provare a recuperarlo per la prossima partita casalinga”.