Riccione Christmas Star: in viale Ceccarini 340 metri di ‘cielo stellato’

Attualità

Riccione

| 15:58 - 04 Dicembre 2020

Riccione Christmas Star.

Parte ufficialmente domani, 5 dicembre, Riccione Christmas Star 2020 con l'accensione delle luminarie in tutta la città della Perla Verde. Sono 400mila le luci di viale Ceccarini, alle quali si aggiungono i 12 alberi di luce, oltre all'albero di Natale più alto, ben 16 metri, valorizzato da un gioco di fari con oltre 70.000 led del Palazzo del Turismo. Il tocco glamour sarà quello del tappeto di 2000 mq gold glitter, per una speciale passeggiata dello shopping natalizio, tra le casette del temporary di Natale e i negozi di viale Ceccarini e viale Dante che avranno una vetrofania che li farà sentire parte di Riccione Christmas Star.



LE LUCI DI VIALE CECCARINI



Viale Ceccarini è stato ricoperto da un cielo stellato di 340 metri, un filo al metro per 340 file da oltre 600 led ciascuna per un totale che supera le 204 mila luci alle quali si aggiungono quelle dei 12 alberi bianchi da 5 metri ciascuno per un totale che supera le 200 mila luci.



LO SHOW DI VIALE CECCARINI



Ogni ora dalle luci che ricoprono il viale "nevicherà", come per magia sul viale principale della città che porta al mare scenderà un leggero mantello bianco. Uno spettacolo nello spettacolo. Il viale infatti verrà animato dallo show della nevicata, attualmente previsto per le 17, le 18, le 19 e le 20. Lo show di luci, musica e neve è disegnato da Simone Ranieri appositamente per viale Ceccarini. La neve, è un effetto scenico utilizzato in grandi show internazionali (è una schiuma) che viene sparata da 36 macchine da neve installate sui pini. Il liquido utilizzato per la neve non macchia e non sporca, così come garantito dall'azienda che lo produce e utilizzato da Nextime Eventi San Marino. Ovviamente è un liquido atossico già sperimentato in diverse scenografie. Anche la musica, emozionale e sincronizzata alle luci è stata creata appositamente.



LUCI NELLA CITTA' A CURA DI GEAT



Si accendono domani tutte le luci della città di Riccione. Quasi 100 mila punti Led accenderanno le 160 stelle che illumineranno le feste da viale Dante fino a San Martino, Riccione Paese e San Lorenzo. Le stelle sono collegate da luci stroboscopiche bianche e da un filo luminoso che unisce tutti i punti luce più importanti. Dal porto (zona pedonale) fino al Ceccarini i coni luminosi, che salgono fino ai 6 metri d'altezza segneranno il cammino della passeggiata.



ADDOBBI DI STELLE



Oltre 200 sagome di 4 diverse misure di bianchissime stelle sono state posizionate sulle rotonde degli incroci stradali ed in particolare alla rotonda dell'uscita A14, la rotonda dei Pianeti e delle Vele. In piazzetta Faro, Riccione Paese un Babbo Natale con slitta, alto 3 metri e 20 accoglierà le famiglie e segnerà un bellissimo punto selfie per tutti i visitatori. La stazione ferroviaria sarà tutta illuminata.



RICCIONE COME HOLLYWOOD



La scritta cubitale RICCIONE sarà poi posta sulla duna di sabbia sulla spiaggia libera di piazzale Roma. E poi una selva di alberelli di Natale nelle varie aiuole della città, da San Lorenzo a Spontricciolo, dal quartiere Fontanelle a Riccione Paese.



PRESEPI DAL PORTO AL CENTRO



Tanti anche i presepi in centro storico, al parco Cicchetti come lungo le principali passeggiate dello shopping, per finire con la preziosa installazione, statue a grandezza naturale in resina firmate Fontanini, al porto.