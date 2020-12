Parco del Mare nord, confermata la pedonalizzazione e tre salottini nel tratto viserbese

Attualità

Rimini

| 15:18 - 04 Dicembre 2020

Parco del Mare Nord, foto dal sito del Comune di Rimini.

Verrà chiuso al transito veicolare, come previsto, il tratto finale lato mare delle vie Milano, Comacchio e Piacenza e la realizzazione dei tre salottini di arredo urbano già previsti per il tratto viserbese del Parco del Mare. A confermarlo è l’ assessore ai lavori pubblici Jamil Saedegholvaad , interrogato sul tema dal consigliere comunale Nicola Marcello. “Il tratto viserbese del Parco del mare – prosegue Sadegholvaad – sarà caratterizzato dalla chiusura lato mare delle vie che, a pettine, raggiungono il lungomare Dati, come appunto le vie Piacenza, Milano e Comacchio.



In questo tratto il traffico degli autorizzati al transito sarà veicolato, direzione mare, sulla via Genghini, e direzione monte, sulla via Roma. Sono interventi funzionali ad una idea di lungomare nuova, improntato alla pedonalizzazione e alla qualità dell’ambiente, spostando il flusso di auto su arterie più compatibili a gestirne il traffico. La finalità dell’ amministrazione comunale era, e rimane, quella di preservare dai flussi di traffico il nuovo lungomare se non per alcuni specifici soggetti autorizzati (pubblico servizio, residenti, fornitori), favorendo con nuove funzioni la fruibilità e vivibilità della nuova infrastruttura”.