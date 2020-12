Covid-19, a San Marino 42 nuovi casi positivi, un decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:52 - 04 Dicembre 2020

Covid-19 dati San Marino 4 dicembre.



Sono 42 i nuovi di Covid-19 rispetto alla giornata di ieri a San Marino e purtroppo si registra un morto. Salgono a 47 i decessi da inizio pandemia sul Titano. Tra i 42 nuovi positivi, 11 sono alunni delle elementari. Inoltre si registra un nuovo caso Covid alla Rsa La Fiorina, portando a 8 il numero dei contagi alla Casa di Riposo. Anche quest'ultimo verrà trasferito nel reparto Covid in Ospedale.



Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 23 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 15 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e 8 sono i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, a cui si aggiungono due pazienti che si sono negativizzati al test molecolare, ma restano nel reparto per le cure necessarie.

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri (3 dicembre) è di 1.756, di cui: 328 positivi (175 donne e 153 uomini), 47 decessi e 1.381 guariti. Sono 305 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio. Al 3 dicembre sono stati eseguiti 18.682 tamponi.



Sul sito dell’ISS (www.iss.sm), nella sezione “Covid-19” è possibile trovare le informazioni riguardanti l’emergenza sanitaria e le disposizioni adottate.