Covid buone notizie: Verucchio, screening al comune zero positivi

Attualità

Verucchio

| 13:45 - 04 Dicembre 2020

Il municipio di Verucchio.

Zero positività sulla quarantina di tamponi antigienici rapidi effettuati giovedì pomeriggio sul personale e gli amministratori del Comune di Verucchio: un municipio Covid-free. Si tratta del secondo dei tre screening per cui la giunta ha deliberato una variazione di bilancio ad hoc, screening che ha visto il primo “giro” di tamponi a metà novembre e sarà completato da un test sierologico di gruppo a ridosso delle festività natalizie.



“In un panorama generale che richiede grande attenzione e senso di responsabilità, abbiamo voluto intraprendere un’iniziativa ad assoluta tutela dei nostri dipendenti e dei cittadini che fruiscono su appuntamento dei nostri uffici. Il municipio è organizzato da tempo secondo tutte le direttive sanitarie, con gel igienizzanti agli accessi alle varie aree, percorsi di distanziamento e quant’altro. Con questo screening intendiamo chiudere il cerchio per un luogo di lavoro Covid free” spiega la sindaca Stefania Sabba, rivelando “Abbiamo affidato l’incarico a Nuova Ricerca Clinica per tre esami di gruppo, che hanno trovato l’adesione del 100% del nostro personale e abbiamo esteso anche alla giunta, considerato che gli assessori frequentano il Comune quotidianamente. I tamponi rapidi antigienici sono stati eseguiti direttamente in municipio e in caso di positività sarebbero stati seguiti immediatamente da quelli molecolari. Fra una quindicina di giorni sarà la volta dei test sierologici e a gennaio, anche in baso all’andamento dei contagi e delle positività, vedremo se ripetere l’iniziativa”.