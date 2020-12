Piadine, farine e biscotti per la Caritas: il Forno di Torre Pedrera è galeotto e pure solidale

Attualità

Rimini

| 12:33 - 04 Dicembre 2020

I titolari di Galeotto forno naturale a Torre Pedrera.



Per questo natale così complitato e delicato, il forno naturale Galeotto di Torre Pedrera a Rimini ha deciso di addolcire le tavole dei riminesi non solo con i prodotti da banco e da consegnare a casa, ma anche con un'iniziativa solidale. Il 10 per cento degli incassi natalizi sarà infatti devoluto alla Caritas della diocesi di Rimini.



E allora non resta che scegliere fra i cappelletti di carne e magro, le tagliatelle, i tagliolini e i tortelli di zucca, le piadine tradizionali e con olio per vegetariani e vegane, i biscotti artigianali assortiti e i kit di farine per pizza e focaccia, pane e grissini, con lievito e polveri di spinaci barbabietola curcuma di madras. In omaggio anche le ricette dedicate e per i più esigenti o anche i principianti una linea diretta con i nostri mastri fornai. Tutti i prodotti sono consegnati in confezioni regalo. Gli ordini si possono fare anche via whatsapp o al telefono. La consegna a domicilio è gratuita.