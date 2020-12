Natale col carrello: Codacons lancia la piattaforma per le vendite online dei piccoli negozi

Attualità

12:26 - 04 Dicembre 2020



A sostegno dei negozi tradizionali e delle piccole attività commerciali dell’Emilia-Romagna scende in campo il Codacons che, in vista del Natale, lancia oggi in regione una piattaforma studiata appositamente per i negozianti che vogliono incrementare le proprie vendite. Come hanno denunciato diverse associazioni di categoria nel corso dei mesi, l’e-commerce rappresenta una forma di concorrenza sleale verso il commercio tradizionale, il quale subisce ancora oggi limiti e restrizioni legate al Covid.



Proprio per contrastare tale situazione e aiutare i negozi ad incrementare le vendite durante il Natale, il Codacons lancia una piattaforma multimodale grazie alla quale tutti i negozianti della regione che vorranno incrementare il proprio business potranno entrare nel mondo del commercio sul web in modo immediato, senza doversi preoccupare di nulla e soprattutto senza pagare alcuna commissione sulle vendite. Iscrivendosi ai servizi offerti dalla convenzione Codacons, gli esercenti otterranno assistenza dedicata per iniziare da subito a vendere online: dalla grafica alla vendita, gestione e consegna della merce, fino ai metodi di pagamento.

Oltre al negozio online istantaneo, sarà possibile attivare le vendite sia su siti web già esistenti sia su social network come Instagram e Facebook o su marketplace (ad es. Ebay ecc.). Grazie ai servizi offerti dalla convenzione, inoltre, si accederà a tariffe scontate con i principali corrieri e senza stipulare contratti, organizzare il ritiro dei prodotti direttamente in negozio, gestire le transazioni e i pagamenti in modo del tutto sicuro e attivare campagne promozionali su Google e Facebook per raggiungere clienti in Italia e nel mondo.

Le imprese che entrano a far parte del network avranno a disposizione un front office e un call center dedicato per la gestione dei reclami dei clienti: Codacons raccoglierà le segnalazioni e i reclami e interloquirà con l’impresa per trovare la migliore soluzione bonaria per le parti. Grazie alla convenzione Codacons i servizi saranno offerti in modo del tutto gratuito per un intero mese alle prime 300 attività che aderiranno all’iniziativa, senza alcun obbligo di rinnovo: allo scadere del periodo, sarà applicato a tutti uno sconto del 40% sui costi dei vari servizi offerti.