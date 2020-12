Doppio cambio in consiglio comunale a Morciano di Romagna

Attualità

Morciano di Romagna

04 Dicembre 2020

Cristiana Soprani e Giacomo Mazzucca sono i nuovi consiglieri di Morciano di Romagna.

Doppia staffetta nelle fila della maggioranza di Morciano di Romagna. Nella seduta del consiglio comunale del 10 dicembre sarà ufficializzata la sostituzione delle due consigliere Federica Cappai e Loretta Carlini. Al loro posto i primi due non eletti della lista Morciano Viva, Cristiana Soprani e Giacomo Mazzucca.



Da alcune settimane, per motivi personali e lavorativi, Cappai e Carlini non erano più in grado di prendere parte alle sedute del consiglio con regolarità come in passato: per questo hanno preferito fare un passo indietro e lasciare il posto a Soprani e Mazzucca.



La giunta comunale del sindaco Giorgio Ciotti ringrazia le due consigliere uscenti per l'impegno profuso fino a questo momento con costanza e spirito di servizio e augura buon lavoro ai neo consiglieri comunali. Cristiana Soprani, 47 anni, lavora come commercialista. Molto attiva nel campo del sociale e nella locale pro loco. Giacomo Mazzucca, 25 anni, musicista, studente universitario, è tra i fondatori del gruppo "The Ironsides", per il quale compone i testi.