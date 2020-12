Parte l'allarme al Conad di Cattolica, carabinieri bloccano l'aspirante ladro: arrestato 58enne

Cronaca

08:27 - 04 Dicembre 2020

Era riuscito a scavalcare la recinzione perimetrale del supermercato Conad di via Carducci a Cattolica e stava tentando l'incursione, senza calcolare però che prima o poi l'allarme antifurto sarebbe scattato. È successo, per sua sfortuna, proprio mentre là vicino passava una pattuglia dei carabinieri, che attirata dall'insistente segnale acustico, si è avviata giovedì sera verso il negozio. È bastato affacciarsi per notare il 58enne di Saludecio, pregiudicato, disoccupato e senza fissa dimora, nel tentativo di forzare una porta secondaria con un coltello, ma alla vista dei militari ha abbandonato subito il proposito e ha tentato la fuga. Immediatamente bloccato e condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza. Nella mattinata di venerdì sarà chiamato a rispondere davanti al giudice del tribunale di Rimini con rito direttissimo.