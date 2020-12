Bonaccini, Emilia Romagna tornerà quasi certamente gialla domenica

Attualità

Emilia Romagna

| 20:44 - 03 Dicembre 2020

Stefano Bonaccini.

"Noi torneremo quasi certamente zona gialla domenica, queste restrizioni hanno pagato. In Emilia-Romagna, si potrà circolare tra comuni e tra zone regionali" tranne "tre giorni. Natale, Santo Stefano e Capodanno. Tre giorni: questo è il punto che abbiamo posto" come Regioni. "Su questo il Governo può ancora riflettere". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo al Tg4 su Rete 4.



L'Esecutivo, ha proseguito Bonaccini, "a mio parere farebbe una cosa giusta se provasse a tenere conto di un minimo di sensibilità, posto che è giusto porsi il tema di fare circolare le persone poco perchè gli assembramenti vanno evitati e dobbiamo sconfiggere il virus. Basterebbe poco, secondo me, per trovare una ragione più facile anche da spiegare e giustificare. Tutto qui - ha concluso il presidente emiliano-romagnolo - senza polemiche urlate".