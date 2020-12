Sport

Rimini

19:27 - 03 Dicembre 2020

A destra Marco Ghetti.

Rimini FC comunica che per sopraggiunti motivi personali e professionali, il Marco Ghetti non ricoprirà più il ruolo di co-direttore generale della società. Ringraziandolo per l’importante lavoro profuso fino ad oggi, il Club gli augura le migliori fortune. A collaborare col presidente Alfredo Rota resta Antonello Sammarco.