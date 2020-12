Riccione: la nuova scuola Catullo sarà pronta per il 2022

Attualità

Riccione

| 16:06 - 03 Dicembre 2020

Ingresso del Municipio di Riccione.



E' stata pubblicata oggi (giovedì 3 dicembre) la determina dirigenziale con la quale il Comune di Riccione ha stipulato la convenzione per la realizzazione della nuova scuola Catullo mediante il partenariato pubblico-privato, attraverso lo strumento della locazione finanziaria. E' lo strumento previsto dal codice degli appalti che permette all'Ente pubblico di dare corso a progetti di pubblico interesse senza anticipare risorse e al contempo alla ditta che si aggiudica l'appalto e la manutenzione di essere finanziata attraverso istituti bancari. Il Comune quindi pagherà i canoni della locazione finanziaria che saranno, di volta in volta, comprensivi della manutenzione. L'intervento di “Rifacimento della Scuola primaria Catullo, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, ha un importo complessivo di oltre 4.344.000 euro. «Dal momento in cui inizierà la demolizione del vecchio edificio, tempo un anno e mezzo, la scuola sarà pronta, quindi per il 2022», spiega l'assessore del comune di Riccione Lea Ermeti.