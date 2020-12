Rimini: alla guida per ore senza sosta, maxi multa e ritiro della patente a camionista

Cronaca

Rimini

| 15:46 - 03 Dicembre 2020

Il cronotachigrafo manomesso.



Ennesimo caso di cronotachigrafo manomesso scoperto dalla Polizia Stradale: nei guai è finito un 31enne teramano, che trasportava merci non deperibili su un camion per conto della ditta di cui è dipendente, sita nella provincia di Teramo. Gli accertamenti sono scattati intorno alle 15.30 di ieri (mercoledì 2 dicembre) nei pressi del casello autostradale di Riccione. All'interno dell'abitacolo del mezzo è stato così trovato un dispositivo a pulsante che serviva per manomettere il dispositivo e permettere al conducente del camion di non rispettare i tempi di riposo richiesti dalla legge italiana. La Polizia Stradale ha firmato un maxi verbale da 1736 euro e disposto il ritiro della patente al 31enne. Anche la società proprietaria del veicolo è stata sanzionata.