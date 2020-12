Riccione: una nuova rotatoria per la Statale 16, all'incrocio con i viali Formia e Cagliari

Attualità

Riccione

| 15:17 - 03 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



La giunta del Comune di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di nuova rotatoria all’incrocio tra la Statale 16, viale Formia e viale Cagliari, in sostituzione di quella provvisori. L'intervento rientra nel piano di interventi di manutenzione straordinaria stradale per gli anni 2020-2022, per il quale l'amministrazione comunale ha preventivato di investire un milione e mezzo di euro. In particolare la spesa per investimenti per la nuova rotatoria sarà di 64mila euro.

«La rotatoria provvisoria negli anni ha dato risposta favorevole alla regolamentazione del traffico - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - così come alla sicurezza dell’incrocio stradale, corrispondente all’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ceccarini”. Quindi rendere definitiva la rotatoria risponde ad una qualificazione dei collegamenti viari della zona e ad una maggiore sicurezza per il traffico».