Coronavirus San Marino: 27 nuovi casi, un ricovero in più nel reparto Covid

| 14:27 - 03 Dicembre 2020

A San Marino nelle ultime 24 ore nessun decesso e 27 nuovi casi, a fronte di 266 tamponi (tasso di positività del 10,15%), mentre le guarigioni sono 17. Sul fronte ricoveri, sono 26 (+1): undici in terapia intensiva (invariato, 3,5% del totale), 15 nei reparti Covid (+1, 4,8% del totale). In isolamento domiciliare ci sono 286 persone (91,7% del totale), in quarantena sono invece 337, tra cui un rappresentante delle forze dell'ordine e quattro operatori sanitari. Dal 1 luglio al 2 dicembre San Marino ha registrato 999 contagiati (959 residenti e 40 frontalieri e non residenti), 683 guariti, quattro decessi e, attualmente, sono 312 i casi attivi.