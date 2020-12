Riaprire le scuole superiori: l'appello del sindaco di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:03 - 03 Dicembre 2020

Il sindaco Alice Parma.

Appello del sindaco di Santarcangelo Alice Parma affinché si riprenda la didattica in presenza anche nelle scuole superiori. Secondo il primo cittadino clementino, la prudenza del governo è comprensibile, ma le misure adottate a settembre per la riapertura degli istituti scolastici consentono di svolgere l'attività didattica in piena sicurezza, con l'attuazione di sospensioni mirate in caso di contagi all'interno delle singole scuole. Relativamente al problema del trasporto pubblico e degli autobus affollati di studenti, la Parma evidenzia che «la Provincia di Rimini è in contatto costante con i gestori del trasporto pubblico locale per definire le modalità più adatte ad assicurare il servizio in piena sicurezza». Il sindaco clementino sottolinea che in ambito scolastico, «nessuno potrà restituire ai ragazzi questi momenti di vita perduti» e che sano fondamentali per loro «i momenti di socialità e incontro con gli insegnanti, ancora più preziosi in quanto fortemente limitati dalla pandemia».