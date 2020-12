Cronaca

Rimini

| 13:51 - 03 Dicembre 2020

Jago, il cane antidroga della Polizia Municipale di Rimini.



Martedì (1 dicembre) quattro agenti della Squadra Giudiziaria della polizia municipale di Rimini, in abiti civili e con il cane antidroga Jago, hanno condotto una perquisizione domiciliare in un appartamento a Rimini nord, rinvenendo 10 grammi di hashish e marijuana, droga già confezionata e pronta per la vendita. Il riminese residente nell'appartamento, che aveva precedenti specifici, risulta indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.