Natale a Rimini: due ore di sosta gratis e più navette per il centro storico

Eventi

Rimini

| 13:18 - 03 Dicembre 2020

Navetta natalizia (foto di repertorio).

Nel periodo delle festività natalizie torna a Rimini "C’Entro Facile", l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per facilitare l’accesso al centro storico della città.



In tema parcheggi, previste due ore di sosta gratis. E' l’iniziativa che il Comune ha scelto di mettere in campo per favorire l’accessibilità al centro storico e ai borghi nel periodo delle festività natalizie. Da sabato 5 dicembre al 10 gennaio quindi è sospeso il pagamento delle prime due ore di sosta in tutti i parcheggi della città, sia quelli gestiti dal Comune sia quelli gestiti da Parkingest (Italo Flori e Valturio). Basterà esporre il disco orario al momento dell’arrivo, mentre al parcheggio Italo Flori sarà il sistema da remoto a registrare accessi e uscite, calcolando in automatico le due ore di gratuità. Restano esclusi dall’iniziativa i parcheggi “Metropark” alla stazione ferroviaria e il “Settebello”.



Per ciò che concerne le navette, quest'anno aumentano le linee. Le navette gratuite collegano le aree di parcheggio con il centro storico. Ai due collegamenti ‘tradizionali’ dal parcheggio Settebello in via Roma e da via Caduti di Marzabotto, si aggiunge un terzo trenino con partenza dal parcheggio del Palacongressi. Le navette saranno in funzione da venerdì 4 dicembre fino al 10 gennaio compresi, con corse dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, ad eccezione delle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 e 2 gennaio, quando il servizio sarà svolto solo nella fascia pomeridiana.