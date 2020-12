Nuove idee nuove imprese: undici startup si contendono il montepremi

Attualità

Rimini

| 13:09 - 03 Dicembre 2020

David Bevilacqua e Fabio Nalucci.



Sta arrivando il giorno del verdetto. Giovedì 10 dicembre alle 15.00, online sulla piattaforma Meeters di Botika, è in programma la 19a edizione della business plan competition, con undici idee imprenditoriali che si contenderanno il montepremi.



A inizio luglio avviarono il loro percorso di formazione 105 idee d’impresa, record di iscrizioni, con 178 persone coinvolte. 33 progetti sono stati presentati da team guidati da un capogruppo donna. L’età media dei partecipanti è principalmente fra 25 e 34 anni, ill 15% under 24.



Sono 11 i team finalisti che concorrono all'aggiudicazione del montepremi di 24.000 euro in palio: 10.000 euro al progetto vincitore, 6.000 euro al secondo classificato e 3.000 euro al terzo. Si aggiunge il premio di 5.000 euro messo a disposizione dal Soroptimist International Club di Rimini al progetto meritevole il cui gruppo sia composto da almeno il 50% di presenza femminile e che abbia come capogruppo una donna.



Ai premi in denaro si aggiungono i percorsi di accelerazione e supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale per il team vincitore, offerti da CesenaLab e Romagna Tech e, per i primi tre classificati, un percorso di assistenza, consulenza e servizi della durata di due mesi messo a punto dallo Studio Skema, che dallo scorso anno affianca con successo il concorso.



La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione al link https://nuoveideenuoveimprese.meeters.space/sign-up o sul sito e i social di Nuove Idee Nuove Imprese.







Due grandi ospiti introdurranno alla proclamazione dei vincitori. Quest’anno interverranno Fabio Nalucci e David Bevilacqua.



Fabio Nalucci, imprenditore e investitore appassionato di innovazione, ha fondato nel 2017 Gellify, piattaforma di innovazione nata per scalare nuove idee nel B2B.

Gellify è definita la ‘start-up delle start-up’, con la mission di applicare la sua metodologia codificata per rendere solide le nuove iniziative imprenditoriali. Gellify individua aziende innovative e investendo su di esse aggiusta il business e le rilancia.

David Bevilacqua neo amministratore delegato di Ammagamma, società di data science e AI.

“Con l’intelligenza artificiale oggi – ha recentemente dichiarato Bevilacqua - indirizziamo bisogni che non si possono più trascurare. Ci integriamo nell’esistente per realizzare economie di scala in 10, 12 mesi. Chi fa il nostro lavoro, ha un grande ruolo in questo momento. Questa azienda racconta l’intelligenza artificiale per quello che è: matematica applicata”. Ammagamma nel corso della pandemia ha raddoppiato, da 30 a 60, i suoi collaboratori.