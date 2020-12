Mancati divieti di balneazione, la sindaca di Riccione Renata Tosi finisce a processo 

Cronaca

Riccione

03 Dicembre 2020

Un cartello di divieto di balneazione a Riccione.



Ci sono la sindaca di Riccione Renata Tosi, un ex assessore e l'ex comandante della polizia locale Pier Paolo Marullo, assieme a un dirigente comunale e a un ex dirigente dell'Ausl, sul banco dei rinviati a giudizio nel processo per mancata o ritardata emissione di ordinanza di divieto di balneazione.



Lo riporta il Corriere di Romagna che spiega come i due fatti risalgano alle estati del 2015 e del 2016. La prima udienza è fissata per il 15 giugno. Secondo l'accusa, in occasione di uno sforamento delle acque fognarie in mare non sono stati apposti per tempo i cartelli di divieto di balneazione nella zona di costa riccionese.