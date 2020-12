Eventi

12:57 - 03 Dicembre 2020



"Antenne di telefonia mobile a Cattolica: dall’attuale situazione al nuovo regolamento" è il titolo del secondo di cinque incontri focalizzati su temi ambientali proposti dal Comune di Cattolica. L'appuntamento si svolgerà venerdì alle 21 in videoconferenza trasmessa via Youtube e Facebook.

Interverranno il sindaco Mariano Gennari, l'assessore all'Ambiente Lucio Filippini, il responsabile dell'ufficio Ambiente Marco Vescovelli, ed il professore consulente Federconsumatori Fausto Bersani. A conclusione del dibattito vi sarà la possibilità per gli spettatori di poter porre dei quesiti attraverso WhatsApp (inviandoli al numero 347 5448142, indicando il proprio nome e cognome e relatore a cui è rivolta la domanda) con l’auspicio di instaurare uno spirito costruttivo e propositivo che possa caratterizzare l’intero ciclo di appuntamenti.



“Siamo consapevoli che i cambiamenti nascono grazie ad una collaborazione tra politica, economia e cultura che determina comportamenti individuali e collettivi virtuosi nei confronti dell’ambiente che viviamo", sottolinea Filippi, "gli appuntamenti che abbiamo proposto vogliono incentivare una riflessione che porti a modificare e migliorare i propri comportamenti nella quotidianità nel rispetto dell'ambiente. Immaginiamo una comunità che sia informata e consapevole che dalle micro-azioni si possono ottenere macro-cambiamenti".



Al centro dei vari appuntamenti proposti vi sono argomenti quali il servizio di raccolta rifiuti, i risultati del monitoraggio PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) e il verde pubblico. L’obiettivo di questi incontri è conoscitivo, informativo e divulgativo. Vi prenderanno parte, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione, tecnici comunali responsabili dei vari temi ed esperti esterni.