Si allontana da casa in stato confusionale: trovata dai carabinieri sulla panchina de I Malatesta

Cronaca

Rimini

| 12:38 - 03 Dicembre 2020

I carabinieri al centro commerciale I Malatesta di Rimini.



Era uscita di casa in evidente stato confusionale, con modi e toni che avevano fatto preoccupare i familiari, tanto da aver allertato immediatamente le forze dell'ordine che si sono attivate con tempestività. La donna peraltro era sotto farmaci, pertanto la preoccupazione maggiore era l'effetto che la mancata terapia potesse avere su di lei, oltre ad altri pensieri che aleggiavano nell'aria e che avevano fatto temere per qualche ora il peggio. La chiamata di allarme è partita dai carabinieri di Forlì ed è stata dirottata ai colleghi di Rimini porto che mercoledì mattina hanno prontamente rintracciato la 60enne seduta su una panchina del centro commerciale "I Malatesta", in stato di evidente confusione ma fortunatamente in buona salute. Il rintraccio è stato agevolato dal ricorso ad alcune foto che erano state fornite ai militari dalla famiglia.