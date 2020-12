Sabato si accende il natale delle Meraviglie a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:04 - 03 Dicembre 2020

Le luci di natale alla Cava dei balestrieri a San Marino.



Da mercoledì il centro storico di San Marino è avvolto nella calda atmosfera natalizia evocata dagli oltre 19 chilometri di scintillanti luminarie tutte da ammirare, che anticipano il primo fine settimana del Natale delle Meraviglie. L’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale è per sabato 5 dicembre alle 17 in piazza della Libertà, resa ancora più suggestiva dalle installazioni ispirate alla Favola dello Schiaccianoci.

L’edizione di quest'anno trasforma San Marino in un luogo da favola, grazie ad allestimenti luminosi esclusivi che fanno eco al mondo delle fiabe con proiezioni, scenografie, luminarie e attività esperienziali regalando serenità alle famiglie che sceglieranno di visitare il Titano. Le tante attrazioni che animeranno piazze e contrade fino al 6 gennaio sono ideate per intrattenere grandi e piccoli in piena sicurezza, grazie a speciali misure di contenimento e all’esclusivo protocollo Covid-security.



Ci saranno il giardino dello Schiaccianoci, con un grande carillon pronto ad aprirsi al rintocco dell’orologio di Palazzo Pubblico, con un micro-show tutto da scoprire, un vero spettacolo nello spettacolo con luci, musiche e magiche nevicate; il presepe davanti alla basilica e le proiezioni artistiche, con proiezioni emozionali serali in piazzale Domus Plebis; infine il ParlaBabboNatale in galleria Cassa di risparmio dove leggere e imbucare le proprie letterine e mettersi in contatto diretto con babbo natale che risponderà in diretta streaming dalla sua casetta in Lapponia. In vari punti si potranno incontrare 39 mercatini di altrettanti espositori di sapori e colori tra via Eugippo, Donna Felicissima e piazzale Cava Antica. Alle iniziative tematiche si affianca l’offerta dei numerosi ristoranti in cui gustare le prelibatezze enogastronomiche locali, unita all’ampia scelta di negozi in cui fare shopping e acquistare i regali di Natale.