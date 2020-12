Novafeltria piange Tonia Sauro, docente di sala e bar all'alberghiero

Attualità

Novafeltria

| 08:58 - 03 Dicembre 2020

Tonia Sauro (foto da Facebook).



Tonia Sauro, docente di sala e bar all'istituto alberghiero di Novafeltria, è morta mercoledì a quarant'anni per colpa di un male che la stava erodendo dentro ma che non è mai riuscito a spegnere la sua luce e la sua voglia di vivere e di incidere sull'educazione dei suoi studenti. La notizia è stata data fra i primi dalla pagina Facebook del suo istituto, che la ricorda così: «Con lei se ne va un pezzo di storia del nostro giovane indirizzo enogastronomico. Con lei se ne va prima che una collega un’amica, lasciando un vuoto opprimente. Sempre disponibile con tutti, colleghi e studenti, non faceva mai mancare il suo sorriso. Ci stringiamo al dolore del marito Nicola e della famiglia».



In poche ore decine di commenti di cordoglio e condoglianze, oltre che di ricordo di una persona vera, sincera, sempre disponibile e premurosa verso gli altri, studenti, colleghi o parenti che fossero. I funerali saranno celebrati venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Cerreto a Rimini.