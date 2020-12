Calcio D, Marignanese Cattolica: ecco bomber Emilio Docente. Svincolato Sartori

Sport

Cattolica

| 19:23 - 02 Dicembre 2020

Emilio Docente festeggia una rete con la maglia della Fya Riccione.

Importante movimento di mercato in casa Marignanese Cattolica: svincolato l’attaccante Matteo Sartori, arriva al suo posto Emilio Docente, classe 1983, una lunga carriera alle spalle nei professionisti e ora tesserato all’Urbino (Eccellenza). La società marchigiana, che ha tentato in tutti i modi di trattenerlo, lo ha liberato perché l’accordo col bomber prevedeva così in caso di arrivo di una offerta da un club di serie D. Del resto da qualche giorno Docente si allenava col gruppo e dopo aver visto la squadra contro il Progresso il bomber ha accarezzato l’idea che ben presto è diventata realtà. La società è sicura di aver ingaggiato senza spese aggiuntive un uomo d’esperienza che darà il suo contributo alla causa e che sarà un valido supporto per i giovani. Docente avrà la maglia col numero 7.