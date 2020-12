Sant'Agata Feltria: parte "Il Paese del Natale". L'appuntamento d’inverno più importante del centro Italia

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 16:18 - 02 Dicembre 2020

La piazza illuminata.

La 24ª edizione dell’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, sarà davvero speciale. Una vera e propria Special Edition, in programma domenica 6 dicembre, martedì 8, domenica 13 e 20 dicembre.



Il “Paese del Natale” è una manifestazione che, nel suo format originario, richiama migliaia di visitatori da ogni parte del BelPaese. Nell’ampia esposizione (170 espositori) vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. Quattro domeniche di festa, regali, presepe vivente, spettacoli, concerti, eventi.



L’ultimo Dpcm del Governo ha cancellato le fiere, anche quelle di carattere nazionali, e dunque non sarà possibile il “Paese del Natale” nel suo format originario, ma ciò non ha impedito alla Pro Loco di Sant’Agata Feltria (che del “Paese del Natale” è l’organizzatore) di inventare e proporre una Special Edition 2020.



“Prendiamo atto delle normative e, mentre ci auguriamo che la situazione sanitaria migliori il prima possibile, diamo a tutti appuntamento al ‘Paese del Natale’ Special Edition. – sono le parole del presidente Pro Loco, Stefano Lidoni – Abbiamo dato prova in questi anni di saper organizzare eventi di richiamo nazionale con coraggio unito a determinazione e competenza.

Questa 24ª edizione siamo certi sarà un’ulteriore riprova”.



Il “Paese del Natale” Special Edition è previsto domenica 6 dicembre, martedì 8, domenica 13 e 20 dicembre. Protagonista assoluto sarà Babbo Natale, ma anche i tradizionali Elfi santagatesi. Basterà seguire la Pro Loco sui social per scoprire in quali suggestive modalità in diretta “da remoto” il paese ‘accenderà’ il “Paese del Natale”.



I bambini potranno interagire con Santa Claus sulla pagina Facebook e ricevere premi originali in diretta e “da remoto”. Babbo Natale è già a Sant’Agata Feltria, e il 6, 8, 13 e 20 dicembre si collegherà in diretta dalla pagina Facebook Pro-Loco Sant’Agata Feltria con il suo aiutante Elfo. Insieme, racconteranno la storia del Natale, e leggeranno le letterine dei bambini e racconteranno una bellissima fiaba.



I bambini possono scrivere la letterina direttamente a Babbo Natale, una volta compilata, va inviata alla mail: babbonataleasantagatafeltria@gmail.com.

Babbo Natale sceglierà in ogni giornata diverse letterine e durante la diretta ne leggerà alcune. La più bella vincerà un soggiorno gratuito (in una località a scelta dalla Riviera alla Valmarecchia, tra quelle che hanno aderito all’iniziativa) in collaborazione con Costa Hotel Riccione.



CAMPANILI ACCESI La tradizione è iniziata nel 2019, con il campanile della Collegiata, nel capoluogo, illuminato e capace di dare un volto “acceso” anche a tutta piazza Garibaldi. Dietro suggerimento del vice sindaco Franco Vicini, e grazie alla realizzazione della Pro Loco, sabato 5 dicembre alle ore 19 verranno accesi gli altri campanili presenti sul territorio comunale: Maiano, Monte Benedetto, Petrella Guidi, Rocca Pratiffi, Romagnano e San Donato. “Ringraziamo anche i consiglieri comunali che si sono adoperati insieme ai cittadini per allestire le luminarie” rilancia il presidente della Pro Loco Stefano Lidoni.

Una volta accesi, i sette campanili santagatesi “illumineranno” di luce tutta l’alta Valmarecchia, una luce che vuol essere sinonimo di speranza.



La terza novità di questo “Paese del Natale” è in programma venerdì 11 dicembre. La Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Conad Boldrini e Sant’Agata Confezioni, porterà Babbo Natale all’asilo comunale. Il personaggio classico del Natale distribuirà doni e giochi a tutti i bimbi.