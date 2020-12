Riccione: presentati progetti di sistemazione palestre di via Capri e via Ionio

Attualità

Riccione

| 15:31 - 02 Dicembre 2020

Progetto di sistemazione della palestra di via Capri a Riccione.



E' stato presentato ieri (martedì 1 dicembre) dall'amministrazione comunale, alle associazioni sportive di Riccione di pallavolo, basket e ginnastica, i progetti della palestra di via Capri e quella di via Ionio. In particolare la palestra di via Capri, che fa parte della scuola elementare, sarà destinata al basket. Ha infatti un campo gioco approvato dalla Federazione basket Italia: con parquet in legno e la copertura sarà in legno lamellare. Ci saranno due tribune, parcheggi e due spogliatoi. Presentata alla direzione scolastica e alle associazioni sportive di pallavolo e ginnastica anche la palestra della scuola di via Ionio che avrà il campo giochi dedicato alla pallavolo. I lavori per le palestre saranno consecutivi (si partirà da quella di via Capri).