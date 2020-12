Bonaccini: "Emilia Romagna verso la zona gialla da domenica 6 dicembre"

Attualità

Emilia Romagna

| 15:19 - 02 Dicembre 2020

Stefano Bonaccini, governatore della regione Emilia Romagna.



L’Emilia-Romagna dovrebbe tornare “zona gialla” già dal prossimo fine settimana. Lo ha annunciato questa mattina (mercoledì 2 dicembre) il governatore regionale, Stefano Bonaccini, ospite di una trasmissione televisiva su La7. La decisione sarà presa domani (giovedì 3 dicembre) dal comitato tecnico scientifico: il "cambio" dovrebbe avvenire a partire da domenica 6 dicembre. Bonaccini ha sottolineato nel suo intervento l'efficacia delle restrizioni, senza lockdown: “Avevamo un Rt di 1,64, siamo scesi attorno all’1 e spero che scenderà ancora. Quello che serve è che arrivino i ristori subito a coloro che sono colpiti”.



CONTAGI A RIMINI Nel periodo 23-29 novembre a Rimini i contagi sono calati, ma il trend sembra nuovamente in crescita negli ultimi tre giorni.



9-15 novembre: 1195 casi, media 171 contagi al giorno



16-22 novembre: 1496 casi, media 214 contagi al giorno. Aumento percentuale in una settimana del 20%.



23-29 novembre: 1378 casi, media 197 contagi al giorno. Diminuzione percentuale in una settimana del 7,9%.



Dal 30 novembre al 2 dicembre sono stati registrati 676 casi: media 226 contagi al giorno (in netto aumento).