Covid: Pennabilli, riaprono le scuole elementari e medie

Attualità

Pennabilli

| 14:24 - 02 Dicembre 2020



Da domani (giovedì 3 dicembre) a Pennabilli riprendono le lezioni in presenza per la scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Padre Orazio Olivieri. Lo annuncia in una nota l'amministrazione comunale di Pennabilli, che porge "un in bocca al lupo di pronta guarigione agli alunni che ancora non potranno riprendere la loro attività scolastica in presenza". Nel dettaglio potranno rientrare a scuola gli studenti che si sono sottoposti a tampone con esito negativo alla data del 28 novembre. Gli studenti delle scuole elementari e medie avevano avviato la didattica a distanza lo scorso 20 novembre a causa di alcuni casi di positività riscontrati.