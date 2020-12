Covid San Marino: 37 nuovi positivi, resta in condizioni critiche il giovane in terapia intensiva

Attualità

| 14:05 - 02 Dicembre 2020

A San Marino nelle ultime 24 ore nessun decesso e 37 nuovi casi (stesso dato del giorno prima), a fronte di 343 tamponi (tasso di positività del 10,79%), mentre le guarigioni sono 6. Da sottolineare che per il 30 novembre era stato comunicato un numero più basso di tamponi: l'Iss nel bollettino odierno (mercoledì 2 dicembre) ha corretto il dato (440, tasso di positività dell'8,41%).



Sul fronte ricoveri, sono 25 (+3): undici in terapia intensiva (+2, 3,7% del totale), 14 nei reparti Covid (+1, 4,7% del totale). Il ventenne ricoverato in terapia intensiva per una insufficienza respiratoria severa è in condizioni critiche ma stabili. In isolamento domiciliare ci sono 276 persone (91,6% del totale).



Per quanto riguarda invece situazione al Casale La Fiorina, salgono a 7 gli ospiti contagiati, un maschio e 6 femmine. Attualmente 6 ospiti sono ricoverati nel reparto Covid ed è previsto nel pomeriggio il trasferimento anche del settimo ospite.