Nelle scuole di Coriano progetto anti plastica: erogatori d'acqua e 400 borracce distribuite

Attualità

Coriano

| 13:25 - 02 Dicembre 2020

Erogatore d'acqua installato a Coriano.

Nelle scuole medie di Coriano e Ospedaletto verranno installati erogatori d'acqua e saranno distribuite borracce a 400 studenti. Anche Coriano ha aderito a "Acqua e scuole 2020" di Romagna Acque e a "Una borraccia per l'ambiente" di Amir, iniziative cofinanziate da Atersir, tramite il bando per l’erogazione di contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti. «Non appena avremo l'installazione dei due erogatori di Romagna Acque, uno per ciascuna delle due scuole medie, si provvederà alla distribuzione delle borracce (in acciaio da 600 ml) di Amir agli studenti, con un momento rappresentativo in entrambi i plessi scolastici», spiega l'amministrazione comunale. Aggiunge l'assessore Anna Pazzaglia: «Ringrazio Romagna Acque e Amir per i loro progetti che coinvolgono i ragazzi delle scuole medie e facilitano la fruizione di acqua attraverso l'uso della borracce, un semplice modo per avere un atteggiamento più responsabile verso l'ambiente».