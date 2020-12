Nazionale San Marino: i convocati per gli allenamenti dal ct Varrella

Sport

Repubblica San Marino

| 12:48 - 02 Dicembre 2020

Franco Varrella, ct della nazionale di San Marino (foto FSGC).



Non ci sono imminenti impegni all’orizzonte, ma la Nazionale maggiore non rinuncia ad occupare il mese di dicembre con un programma di allenamenti ai quali prenderanno parte, tra gli altri, anche alcuni giocatori che per raggiunti limiti di età sono appena usciti dal giro della Nazionale Under 21. Piuttosto lunga, dunque, la lista di convocati che il CT Franco Varrella ha stilato in occasione delle sedute calendarizzate per il 10, 14, 18, 21, 23, 28 e 29 dicembre. Il campo deputato ad ospitarle sarà sempre quello di Serravalle B.

Convocati: Battistini Manuel (d, 1994), Battistini Michael (c, 1995), Benedettini E. (p, 1995), Benedettini S. (1997), Bernardi (a, 1994), Brolli (d, 1992), Ceccaroli (c, 1995), Cevoli (d, 1998), Conti (d, 1999), D'Addario (d, 1997), Golinucci A. (c, 1994), Golinucci E. (c, 1991), Grandoni (d, 1997), Hirsch (a, 1986), Lunadei (c, 1997), Mularoni (d\c, 1998), Nanni (d, 1995), Quaranta (d, 1998), Raschi (a, 1998), Rossi (d, 1987), Simoncini (d, 1986), Stefanelli (a, 1993), Stimac (p, 1996), Tomassini (a, 1996), Vitaioli M. (a, 1989), Zafferani (c, 1996), Zavoli (p, 1996), Zonzini (c, 1997).