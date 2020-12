Progetti di utilità collettiva non attivi, il meetup 5 Stelle sollecita l'amministrazione di Misano

Attualità

Misano Adriatico è fra i 13 comuni della provincia di Rimini ad aver approvato e attivato i regolamenti “Progetti di Utilità Collettiva” (PUC) necessari a coinvolgere e permettere l’impiego pubblico delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Il meetup dei 5 Stelle dello stesso comune però ha constatato il ritardo nell'attivazione di sudetti progetti da parte dell'amministrazione di riferimento: «Stiamo perdendo la possibilità di impiegare queste persone per progetti di pubblica utilità nel nostro comune. Chiediamo di rendere i Puc operativi al più presto anche per rispondere alle esigenze del nostro territorio, molto vasto e spesso con poca attenzione verso l’entroterra. Si potrebbe ad esempio attivare il piedibus anche nell'entroterra, implementare la cura del verde pubblico, offrire più impegno nel sociale collaborando anche con i comitati di frazione dove presenti e momentaneamente sostituendoli per offrire il medesimo servizio dove purtroppo non sono attualmente presenti».