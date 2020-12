Nuova residenza creativa per cercare e comporre del nuovo spettacolo di collettivo Mine Atteso il collettivo "M_I_N_E" per comporre gli "Esercizi per un manifesto poetico"

Continua l’attività annuale di "L’arboreto teatro Dimora" di Mondaino: dal 2 all’11 dicembre sarà il collettivo "M_I_N_E" ad abitare il teatro nel bosco per la residenza creativa volta alla ricerca e alla composizione del nuovo spettacolo "Esercizi per un manifesto poetico", progetto selezionato da DNAppunti coreografici 2019. Il progetto nasce dalla necessità di ricercare, creare, danzare e agire in forma di collettivo. M_I_N_E nasce dall’incontro artistico fra Francesco Saverio Cavaliere, Siro Guglielmi, Fabio Novembrini, Roberta Racis, Silvia Sisto. È un esperimento di collettivo, di creazione, di sinergie che si propone di portare avanti un lavoro di ricerca incentrato sulla condivisione di pratiche, sperimentazioni e linguaggi. Esercizi per un manifesto poetico segna l’inizio della collaborazione artistica.