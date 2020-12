Pasticceria Tommasini di Riccione per la seconda volta nel Gambero Rosso con due torte

Attualità

Riccione

| 10:49 - 02 Dicembre 2020

La pagina della guida che elegge Pasticceria Tommasini orgoglio della Perla verde.



Per il secondo anno di fila pasticceria Tommasini di Riccione si aggiudica due torte su tre nella nuova guida Gambero Rosso “Pasticceri e pasticcerie”: sarà l'unica pasticceria di Riccione ad aver ricevuto questo riconoscimento. Tra le caratteristiche più apprezzate la varietà nella produzione e la cortesia del servizio, ma non solo. "I lievitati artigianali" si legge sulla guida, "sono realizzati con burro di latteria e lievito madre, con risultati sempre molto convincenti".



Le imminenti festività natalizie saranno una buona occasione per provare i panettoni tradizionali o in vasocottura. Già disponibili panettoni classici, con cioccolato e pere, con albicocche e vaniglia, extrafondente e infine cioccolato e lamponi.



"Essere inseriti, per il secondo anno consecutivo, all'interno della guida di Gambero Rosso, per noi è una conferma molto importante" racconta Francesco Tommasini, “sapere che il nostro lavoro viene apprezzato dai principali esperti in materia è importante, tanto quanto lo è essere apprezzati e scelti, ogni giorno, dai nostri clienti”. Pasticceria Tommasini è aperta dal 2017.