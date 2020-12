Calcio, il Forlì ha cinque positivi al Covid: tutti in isolamento domiciliare

Sport

Forlì

| 18:26 - 01 Dicembre 2020

Il virus si “abbatte” sul Forlì che domenica ha saltato la trasferta di Fiorenzuola. La società ha comunicato che gli esiti dei tamponi, ai quali è stato sottoposto l’intero gruppo squadra, hanno accertato quattro positività alle quali va aggiunta quella già confermata nelle scorse ore. I tesserati sono stati posti in isolamento domiciliare come da protocollo in vigore. Un altro caso nella rosa si era manifestato giorni addietro. E’ la terza volta nella stagione che giocatori del Forlì vengono trovati positivi al Covid 19.