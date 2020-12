Messa di Natale in sicurezza: a che ora inizia e le direttive della Conferenza episcopale

Attualità

La messa del 24 dicembre non si celebrerà alle 24, ma verrà anticipata di qualche ora. L'ufficialità arriva dalla sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, che si è tenuta oggi (martedì 1 dicembre). Le messe di Natale saranno celebrate "in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme", ha sottolineato monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole e pro-presidente della Cei (il cardinale presidente Gualtiero Bassetti è ancora in convalescenza). Nel dettaglio, spiega, "in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti". In merito a una celebrazione delle messe in piena sicurezza, la diocesi di Rimini ha deciso di avviare uno screening per tutti i sacerdoti e diaconi per scongiurare contagi