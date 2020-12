Verso stop temporanei a spostamenti anche tra Regioni gialle

Attualità

| 17:30 - 01 Dicembre 2020

Blocco degli spostamenti anche tra Regioni gialle.



Il governo, in vista del nuovo Dpcm, si appresta a proporre al Parlamento un blocco temporaneo degli spostamenti anche tra Regioni gialle. E' quanto annunciato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia: "Non abbiamo ancora deciso il periodo - ha aggiunto - e questa decisione verrà presa nel confronto finale in parlamento". Il ministro della Salute Roberto Speranza invita a "mantenere rigore e prudenza per non vanificare i primi risultati che stiamo vedendo". "Centrali" due punti: evitare gli spostamenti e mantenere il coprifuoco alle 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiusi alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività. Sul ritorno in zona gialla si è soffermato anche l'assessore riminese Sadegholvaad, che ha invitato i cittadini alla prudenza e alla responsabilità, preoccupato dalle immagini relative ad alcune grandi città italiane: «Se anche nel nostro territorio dovessero essere introdotte misure meno restrittive per le attività commerciali, per i pubblici esercizi e più in generale più possibilità di mobilità per le persone, abbiamo l’obbligo di evitare scene come quelle viste a Milano e a Torino nei giorni scorsi. Rinnovo un doppio invito: supportiamo i negozi di vicinato ma facciamolo in modo responsabile, tutelando la salute nostra e del prossimo», ha detto.