Alma sta cercando la piccola Lilly, scappata dal parco Marecchia per lo scoppio di un petardo

| 16:50 - 01 Dicembre 2020

La piccola Lilly non torna a casa da.



Da dieci giorni Alma non trova più la sua Lilly, una meticcia marrone, bianca e nera di tre anni e mezzo che al momento della sparizione, avvenuta sabato 21 novembre attorno alle 17 durante una passeggiata al parco Marecchia, indossava la sua pettorina rosa con il collare recante il nome del padrone e il numero di telefono. Si è persa per colpa dello scoppio di un petardo che l'ha fatta spaventare e scappare via. L'ultimo avvistamento è avvenuto quello stesso pomeriggio attorno le 18 in tra via Covignano e via Bascucci, dopo la statale di Rimini.



Di carattere schivo, non si fa avvicinare, ma chi l'avesse vista è pregato di contattare subito la padrona al 335 6764084.