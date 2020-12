Coronavirus: sindaco e vicesindaco di Cattolica in quarantena

Attualità

Cattolica

| 15:42 - 01 Dicembre 2020

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.



Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari e il vicesindaco Nicoletta Olivieri sono in isolamento fiduciario, essendo entrati in contatto con una persona positiva al nuovo coronavirus. Al momento entrambi non presentano sintomi e saranno sottoposti a tampone molecolare. Scrive il sindaco Gennari sulla pagina Facebook del comune: "Il nostro impegno per la comunità continuerà anche da casa. Per nostra fortuna le tecnologie ce lo permettono. Oggi stesso, nel pomeriggio, vi ricordo che alle 18,30 avremo un collegamento in diretta streaming per parlare del futuro della Scuola Repubblica". Il sindaco di Cattolica rinnova l'invito alla cittadinanza al rispetto di tutte le misure anti-contagio: "Il senso di responsabilità per superare questa emergenza deve essere massimo. Ne va della salute di ognuno di noi".