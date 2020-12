Coronavirus Rimini: tre decessi, 121 casi con prevalenza di asintomatici

Attualità

Rimini

16:47 - 01 Dicembre 2020

Il bollettino contagi 1 dicembre.

A Rimini contagi da nuovo coronavirus in calo: sono 121, con prevalenza di asintomatici (73), sui sintomatici (48). In totale da inizio epidemia nel nostro territorio si sono registrati 10141 casi, in regione 124.541, 1.471 nelle ultime 24 ore, su un totale di 16.816 tamponi eseguiti (percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,7%).Tra i nuovi contagiati, 712 sono asintomatici. Sul fronte decessi, in regione sono stati 52, nel riminese tre (due donne - rispettivamente di 87 e 96 anni - e un uomo di 95 anni): età media 80,5 anni, per il nostro territorio età media dei deceduti 93 anni.



EPIDEMIA NEL RIMINESE Nella scorsa settimana i contagi da nuovo coronavirus sono calati.



9-15 novembre: 1195 casi, media 171 contagi al giorno



16-22 novembre: 1496 casi, media 214 contagi al giorno. Aumento percentuale in una settimana del 20%.



23-29 novembre: 1378 casi, media 197 contagi al giorno. Diminuzione percentuale in una settimana del 7,9%.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE Tornando al bollettino odierno, i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.842 (+111 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.866 (+139), il 95,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (-2 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.729 quelli negli altri reparti Covid (-26, 3,8% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14 a Parma (-1), 34 a Reggio Emilia (invariato), 56 a Modena (-3), 56 a Bologna (invariato), 4 a Imola (invariato), 21 a Ferrara (+1),14 a Ravenna (-2), 7 a Forlì (+1), 3 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 12.593 a Piacenza (+130 rispetto a ieri, di cui 59 sintomatici), 10.530 a Parma (+137, di cui 111 sintomatici), 17.801 a Reggio Emilia (+199 di cui 101 sintomatici), a 22.800 Modena (+352, di cui 231 sintomatici), 24.188 a Bologna (+136, di cui 48 sintomatici), 3.562 casi a Imola (+36 , di cui 10 sintomatici), 6.117 a Ferrara (+81, di cui 16 sintomatici), 8.201 a Ravenna (+141, di cui 46 sintomatici), 4.588 a Forlì (+50, di cui 27 sintomatici), 4.020 a Cesena (+88, di cui 62 sintomatici) e 10.141 a Rimini (+121, di cui 48 sintomatici)