Coronavirus: Rimini, alto numero di contagi (+293). Cinque decessi, +1 terapia intensiva

| 16:26 - 02 Dicembre 2020

Il bollettino dei contagi di mercoledì 2 dicembre.



A Rimini crescita dei contagi giornalieri che sfiorano quota 300: sono 293, con prevalenza di sintomatici (155) su asintomatici (138); peggio ha fatto solo Bologna con 316. Cresce di un'unità il numero di pazienti in terapia intensiva (24), mentre in regione il dato rimane stabile e calano di 37 i ricoveri nei reparti Covid. Cinque i decessi comunicati per il nostro territorio: tre uomini di 78, 84 e 91 anni e due donne di 82 e 97 anni, età media 86,4. In regione 69 nuovi decessi (età media di 83 anni).



DALLA REGIONE Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 126.110 casi di positività, 1.569 in più rispetto a ieri (838 asintomatici e 731 sintomatici) su un totale di 19.676 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi dell’8%, in calo rispetto all’8,7% di ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.037 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 48.931.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.305 (-537 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.366 (-500), il 95,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (invariato rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.692 quelli negli altri reparti Covid (-37, 3,8% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 16 a Parma (+2), 34 a Reggio Emilia (invariato), 57 a Modena (+1), 60 a Bologna (+4), 4 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (-3), 12 a Ravenna (-2), 6 a Forlì (-1), 3 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 12.715 a Piacenza (+122 rispetto a ieri, di cui 47 sintomatici), 10.565 a Parma (+35, di cui 19 sintomatici), 17.967 a Reggio Emilia (+166 di cui 61 sintomatici), 22.991 Modena (+191, di cui 121 sintomatici), 24.504 a Bologna (+316, di cui 123 sintomatici), 3.609 casi a Imola (+47, di cui 16 sintomatici), 6.235 a Ferrara (+118, di cui 31 sintomatici), 8.387 a Ravenna (+186, di cui 90 sintomatici), 4.634 a Forlì (+46, di cui 38 sintomatici), 4.069 a Cesena (+49, di cui 32 sintomatici) e 10.434 a Rimini (+293, di cui 155 sintomatici).