San Giovanni: Natale con gli Elfi, la magia della festa direttamente da casa

San Giovanni in Marignano

| 14:50 - 01 Dicembre 2020

Un’immagine di repertorio degli elfi degli scorsi anni.



Il "Calendario dell’Avvento degli Elfi" è la nuova iniziativa che la pro loco di San Giovanni in Marignano ha organizzato per sostenere la comunità, soprattutto i bambini, in questo periodo di Natale che si prospetta così particolare. Dal 2015 ogni anno gli elfi del Villaggio di Natale hanno animato Piazza Silvagni e il centro storico di San Giovanni in Marignano con allestimenti e animazioni realizzate e curate dai volontari e dai collaboratori dell’Associazione.In epoca di pandemia da nuovo coronavirus, il villaggio e tutte le attività si spostano sul web: da oggi (martedì 1 dicembre) al 24 dicembre saranno proposte, sulla pagina Fb “Il Villaggio degli Elfi”, storie, laboratori e attività interattive. La pro loco sottolinea: "Gli elfi hanno deciso di rendere visibile il viillaggio. Da qui nasce l'Ufficio Postale nel quale possono scrivere lettere di ringraziamento e non di richieste, il laboratorio del biscotto dove si decora il dolcetto preferito da Babbo Natale per lasciarlo sotto l'albero la notte del 24, la casa delle renne e tante sorprese che anche quest’anno scopriremo giorno per giorno sulla pagina dedicata". Soddisfatta l'amministrazione comunale: "Anche quest’anno Aps Pro Loco non ha fatto mancare la sua creatività e presenza nel territorio in un momento così delicato e complesso. Questo progetto è una testimonianza di vicinanza ai cittadini e, insieme alle luminarie e ad altre proposte che vi racconteremo nei prossimi giorni, testimoniano il valore e la presenza della comunità marignanese che si conferma ricca di stimoli e valori".



Come interagire con il Villaggio degli Elfi

alla pagina: https://www.facebook.com/villaggiodeglielfisgm

alla mail: villaggiodeglielfi@prolocosangiovanni.it

Link al primo video: https://www.facebook.com/villaggiodeglielfisgm/videos/200530284937736