Covid San Marino: 37 nuovi casi. Anche un ventenne in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:39 - 01 Dicembre 2020

Aggiornamento dati epidemia Covid a San Marino.



A San Marino nelle ultime 24 ore nessun decesso e 37 nuovi casi, a fronte di 365 tamponi (tasso di positività del 10,14%), mentre le guarigioni sono 35. Spicca però il dato dei ricoveri, in crescita da 16 a 22: nove in terapia intensiva (+1, 3,3% del totale), 13 nei reparti Covid (+5, 4,8% del totale). Tra i ricoverati in terapia intensiva, c'è un giovane nella fascia d'età compresa tra 20 e 24 anni, mentre più della metà sono di età compresa tra 50 e 64 anni. In isolamento domiciliare ci sono 248 persone (91,9% del totale).



Per quanto riguarda invece la situazione alla Rsa "La Fiorina", i risultati dei tamponi molecolari, ricontrollati sugli ospiti ieri pomeriggio e sera, hanno identificato altre tre persone positive al virus Sars-CoV-2, portando a 6 gli ospiti positivi (tutte di sesso femminile), 5 delle quali sono state trasferite ieri pomeriggio nel Reparto Covid in Ospedale per controlli e monitoraggio visto la loro età. Al momento le loro condizioni cliniche risultano stabili.