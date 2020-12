Riccione: in viale Ceccarini 400.000 luci per Natale e uno speciale effetto 'nevicata'

Attualità

01 Dicembre 2020

Luci e "nevicate" in viale Ceccarini di Riccione.



Conto alla rovescia per l'accensione delle luci di Natale a Riccione. Ieri sera (lunedì 30 novembre) in viale Ceccarini si sono tenute le prove generali. Il video girato dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari, e postato su Facebook, è diventato virale con un migliaio di visualizzazioni in poche ore.



"E' il segno che c'è grande interesse ma soprattutto grande voglia da parte delle persone di vivere un momento di serenità e di gioia. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti anche quest'anno a regalare ai nostri cittadini, ai visitatori magari anche solo a chi vorrà seguirci da remoto, un momento di serenità sotto la regia di Riccione Christmas Star", ha commentato Caldari. In viale Ceccarini risuonerà una playlist di canzoni scelta da Dj Ralf e inoltre ci sarà uno speciale effetto nevicata.



LE LUCI – Viale Ceccarini è stato ricoperto da un cielo stellato di 340 metri, un filo al metro per 340 file da oltre 600 led ciascuna per un totale che supera le 204 mila luci alle quali si aggiungono quelle dei 12 alberi bianchi da 5 metri ciascuno per un totale che supera le 200 mila luci.



LO SHOW – Ogni ora dalle luci che ricoprono il viale "nevicherà", come per magia sul viale principale della città che porta al mare scenderà un leggero mantello bianco. Uno spettacolo nello spettacolo. Il viale infatti verrà animato dallo show della nevicata, attualmente previsto per le 17, le 18, le 19 e le 20. Lo show di luci, musica e neve è disegnato da Simone Ranieri appositamente per viale Ceccarini. La neve è un effetto scenico utilizzato in grandi show internazionali (è una schiuma) che viene sparata da 36 macchine da neve installate sui pini. Anche la musica, emozionale e sincronizzata alle luci è stata creata appositamente.