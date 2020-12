Covid: Misano, un fondo da 560mila euro per emergenze economiche di famiglie e imprese

Attualità

Misano Adriatico

| 13:10 - 01 Dicembre 2020

Il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.



Il Consiglio Comunale di Misano Adriatico ha approvato ieri sera (lunedì 30 novembre) l’assestamento di bilancio 2020, che affronta gli ammanchi compensati dalle risorse pubbliche immesse per farvi fronte e contemporaneamente costituisce un fondo di 506mila euro; fondo da destinare e famiglie e imprese per le difficoltà che ancora stanno attraversando, la cui gestione sarà definita in queste settimane, con settori prevalenti riguardanti l’alleggerimento della tassa rifiuti e il sostegno alle famiglie con contributi al pagamento degli affitti e il sostegno a tutti i servizi sociali. Per quanto riguarda il sostegno al bisogno, si aggiungono gli 88mila euro ricevuti in questi giorni per via della Protezione Civile e destinati, destinati a nuovi buoni spesa che saranno disponibili subito dopo la pubblicazione del bando in lavorazione.



«Come tutti i bilanci pubblici – il commento dell’assessore al bilancio Marco Ubaldini – anche la nostra Amministrazione ha vissuto e sta vivendo turbolenze da gestire e da ricondurre ad una gestione che ne mantenga il pieno controllo. L’assestamento votato dal Consiglio Comunale conferma questa gestione attenta, figlia dell’ascolto quotidiano delle urgenze a cui far fronte, del tempestivo e ordinato intervento. Stiamo vivendo ancora questa condizione di diffusa emergenza, ma crediamo di aver risposto con efficacia e trasparenza con le risorse disponibili».



«Con risorse derivanti da economie di gestione sarà sistemato il secondo versante di via Baracca – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni - e i 150mila euro destinati completeranno i lavori effettuati tre anni fa. Altri 50mila euro saranno destinati alla sistemazione del lungomare per intervenire sul muretto d’onda nelle parti ammalorate. E’ infine confermato l’avvio dei lavori nell’autunno 2021 per la realizzazione del nuovo lungomare fino a Portoverde».