Sportello per l'incubazione d'impresa a Novafeltria: Primo miglio arriva in Valmarecchia

Attualità

Novafeltria

| 12:25 - 01 Dicembre 2020

Sportello Primo Miglio in Valmarecchia.



Primo Miglio, incubatore di startup responsabili, apre uno sportello informativo per orientare i giovani delle valli Marecchia e Conca ad avviare un'impresa e a cercare finanziamenti e opportunità. La sede è a palazzo Lombardini a Novafeltria, il tutto in collaborazione con la Fondazione Valmarecchia.



L’incubatore ha all’attivo la costituzione di 16 nuove imprese e quasi 500 mila euro di finanziamenti destinati all’avvio di startup e si dedica questa volta a supportare la messa a punto, la nascita e lo sviluppo di idee imprenditoriali dei cittadini dell’alta Valle che vogliano fare dell’entroterra non solo il loro luogo di vita, ma anche di investimento professionale, valorizzandone le ricchezze e le particolarità in senso sostenibile e responsabile.

Andrea Zanzini, responsabile del progetto coordinato dall’associazione Figli del Mondo, ribatte l’importanza degli “obiettivi di questa collaborazione che intende portare occupazione, resilienza e innovazione sociale nelle terre d’Appennino”. I servizi vanno dall’informazione e orientamentodei cittadini nel validare le loro idee d’impresa e finalizzare il modello di business, supporto mediante consulenze specialistiche nella partecipazione a bandi e nella ricerca di finanziamenti o investitori.

Si ricevono gli aspiranti imprenditori nella sede di via Mazzini a Novafeltria previo appuntamento telefonico al numero 345 6609115 o scrivendo a staff@primomigliostartup.com.