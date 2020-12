Santa Giustina, viabilità tirata a lucido: asfaltate venti strade della frazione

Attualità

Rimini

| 11:50 - 01 Dicembre 2020





È giunto nella sua fase conclusiva l’importante intervento di manutenzione delle strade a Santa Giustina. Iniziato lo scorso maggio, in questi giorni si stanno completando con ulteriori interventi in aggiunta a quelli previsti a inizio lavori. Con le risorse risparmiate dal ribasso d'asta ed alcune economie maturate durante i lavori, si è ampliato il piano delle asfaltature, arrivando a rifare il manto stradale su un totale di 20 strade, per un investimento complessivo di 580 mila euro. Il piano di manutenzione ha interessato le vie Tredozio, Meldola, Teodorano, Verghereto, Villalta, Galeata, Bagnacavallo, Modigliana, Castrocaro, Alfonsine, Fusignano, Roncadello e la Via Emilia (strada di arrocco parallela alla SS9 compresa tra via Linaro e via Fusignano). Nuovo manto stradale anche per Via Emilia Vecchia (nel tratto compreso tra la SS9 e la Ferrovia AN-BO), via 5° Miglio (nel sottopasso ferroviario che collega la SS9 con la via Variano), Via Montalaccio (strada a confine con Santarcangelo - zona artigianale), vie Borghi, Melara e Fiori, oltre al rifacimento dell’ingresso della scuola elementare in Via Villalta.

Su tutte le strade si sta completando anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e altri interventi specifici per accrescerne la sicurezza come quelli eseguiti su alcune radici delle alberature lungo le strade, a prevenzione di possibili dissesti.