Prestiti sicuri alla biblioteca di Coriano con la ripresa del servizio di prestito

| 11:05 - 01 Dicembre 2020

L'amministrazione all'interno della biblioteca di Coriano.



A prescindere dal nuovo Dpcm atteso per giovedì, la biblioteca di Coriano ha deciso di riaprire le porte all'utenza per il servizio di prestito bibliotecario a partire da mercoledì 2 dicembre. Per usufruirne occorrerà prenotare i volumi chiamando il numero 0541 657113, inviando una mail a biblioteca@comune.coriano.rn.it oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook.



La consegna manuale degli stessi e la relativa restituzione verrà effettuata su apposito banco, appositamente igienizzato, e tenuto all’esterno della biblioteca in modo da salvaguardare gli utenti della biblioteca nonché gli operatori stessi. Dalla volontà di continuare ad offrire il servizio, ma con la finalità di ridurre le occasioni di contagio, l'orario di apertura sarà lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalel 14 alle 19 e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Spiega Giulia Santoni, assessora alle politiche giovanili: "Abbiamo cercato di individuare un range di orari che andassero incontro alla maggior parte degli utenti. Ricordo che è possibile consultare attraverso SCOPRIRETE (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do), il catalogo online della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, all'interno del quale potrete verificare anche i volumi disponibili alla biblioteca Battarra".