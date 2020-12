Lutto a Riccione: a 49 anni muore Roberto Vescovi, ammalato da tempo

Attualità

| 09:35 - 01 Dicembre 2020

Roberto Vescovi (foto da Facebook).

La notizia corre in fretta attraverso smartphone e social network. Roberto Vescovi, 49 anni di Coriano fratello della capogruppo Pd di Riccione Sabrina, è stato portato via dalla Covid mentre stava combattendo da tempo contro un'estenuante malattia. La contrazione del nuovo coronavirus non ha fatto che complicare le sue condizioni di salute, rendendo la sua lotta personale per la vita ancora più complicata. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Infermi di Rimini ormai da qualche settimana. Tanti i messaggi di cordoglio, anche della politica locale.